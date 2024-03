Acidente Gunter Hans deixa mulher ferida em Campo Grande

Uma colisão noite de quinta-feira (7), na região do Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, deixou uma mulher de 31 anos gravemente ferida após o veículo em que ela estava colidir violentamente contra um poste na Avenida Gunter Hans. As imagens do carro destroçado revelam a magnitude do acidente.

O condutor, que dirigia um Volkswagen Gol, seguia no sentido do bairro para o centro, quando, ao passar em frente ao Hospital Regional, ocorreu a colisão. Apesar da destruição do veículo, o motorista teve apenas escoriações, levantando suspeitas sobre possíveis falhas mecânicas no carro, já que ele afirma não estar em alta velocidade no momento do acidente.

Equipes dos bombeiros realizaram o resgate para retir a mulher, que apresentava uma fraturana perna, do veículo. A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. O motorista do Gol, teve escoriações.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para realizar os procedimentos necessários, investigando as circunstâncias que levaram ao acidente.

