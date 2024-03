Fim de semana será de muita música e apresentação de stand-up na Capital

Artistas Tiago Iorc, Margareth Menezes e grupo Fundo de Quintal fazem show em Campo Grande

O cantor e compositor Tiago Iorc, vencedor do Grammy Latino de 2023, e dono de sucessos como “Eu amei te ver” e “Coisa Linda”, realizará nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, um show no formato voz e violão, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, com início às 20h. Em entrevista para o jornal O Estado, o músico disse que o show no Dia da Mulher fortalece o vínculo com o público. “Fico contente de estar me apresentando nessa data importante. Grande parte do meu público é feminino e me sinto honrado por isso! Vamos fazer uma homenagem bonita!”

No sábado (9), Tiago Iorc fará apresentação única no município de Dourados, no Clube Indaiá, com show de abertura da campo-grandense Dora Sanches, também com início às 20h. O preço dos ingressos varia entre R$ 140 a R$ 500, e podem ser adquiridos pelo site www.shopingressos.com.br. Há opções de entrada inteira, meia-entrada e meia social.

Muito samba e axé

Comemorando seus 48 anos de carreira, o grupo de samba Fundo de Quintal realiza show no sábado, 9 de março, às 19h30, no Clube Estoril, na rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, bairro Jardim Autonomista, em Campo Grande. Com abertura de nomes regionais como Chokito, Juci Ibanez e Sampri.

Os ingressos já estão em seu segundo lote, com preçosa partir de R$ 60,00 (meia-solidária, levando 1 kg de ração) até R$ 2.600, com mesa para oito pessoas. As reservas de mesas são feitas apenas pelo WhatsApp (67) 99258-4949, ou (67) 99955-6786.

Fundo de Quintal, grupo de samba formado em meados dos anos 70 na cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, o grupo tornou-se uma das principais referências do gênero, especialmente no pagode. A apresentação faz parte da turnê de comemoração dos 48 anos do grupo.

Já no dia 10 de março, domingo, a cantora Margareth Menezes irá se apresentar em Campo Grande, às 19h, no Parque das Nações Indígenas, com entrada franca. A apresentação faz para do MS ao Vivo de 2024, e terá abertura do Projeto Ellas.

Atriz, cantora, compositora e atual ministra da Cultura, a baiana Margareth Menezes soma mais de 40 anos de carreira, começou a cantar em um coral de igreja, logo na infância. Anos depois, começou a se apresentar em bares de Salvador e não parou mais.

Em 1987, seu single ao lado de Djalma de Oliveira, “Faraó (Divindade do Egito)” atingiu a marca de mais de 100.000 cópias vendidas. Ela contabiliza mais de 21 turnês mundiais e tem um dos trios elétricos mais famosos de Salvador, durante o Carnaval.

SEXTA-FEIRA (8)

Circo Mundo Mágico

A partir desta sexta-feira (8) o Circo Mundo Mágico volta a Campo Grande com um grande espetáculo para público de todas as idades. Inspirados nos circos tradicionais, a atração conta com o famoso Globo da Morte, com quatro motociclistas, trapezistas, equilibristas e palhaços, para garantir a diversão da criançada.

As apresentações começam na sexta, às 20h e serão realizadas diariamente no mesmo horário. Já as apresentações nos sábados, domingos e feriados ocorrem às 16h, 18h e 20h. O circo estará estacionado na Av. Marinha, esquina com a Av Gunter Hans, na entrada do Bairro Coophavila II. Os ingressos custam a partir de R$ 10,00 e podem ser adquiridos no local.

Blues Bar

Nesta sexta-feira (06) o Blues Bar traz a nostalgia do rock com a banda cover, Red Hot Chili Peppers Cover Brasil. Os músicos prometem trazer muita energiae repertório, com os clássicos da banda que completa mais de 40 anos de estrada. O primeiro lote de ingressos custa R$ 25,00 e o segundo está a R$ 30,00 e podem ser comprados por meio do site www.sympla.com.br. Mais informações pelo telefone (67) 99234-4811. O Blues Bar fica na rua 15 de Novembro, 1186.

Exposição Shopping Norte Sul Plaza

Até o dia 31 de março o Shopping Norte Sul Plaza recebe a exposição fotográfica “Olhares do Lageado”, uma celebração visual que explora a história e cultura do bairro do Parque do Lageado e suas redondezas, em Campo Grande. A exposição é única e tem entrada gratuita, e é realizada pelos olhos e lentes dos alunos do Sesc Lageado sob orientação do renomado fotógrafo Roberto Higa. A exposição é feita no corredor do Shopping Norte Sul Plaza, na Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300, bairro Jóquei Club.

Kochi Bar

Prepare-se para uma noite regada a chopp gelado e música de qualidade com o som da banda Os Walkírias, a partir das 20h. A banda, formada nos corredores do curso de Arquitetura e Urbanismo, foca no som dos anos 90 para os seus shows, principalmente do rock e pop nacional. No dia, haverá promoções especiais de cervejas com preços entre R$ 16,00 a R$ 29. O bar fica na Av. Três Barras, 738, Vila Vilas Boas.

Cervejaria Canalhas

Sextou com muito rock e promoção especial para o Dia da Mulher. A Cervejaria Canalhas trará o som da banda Rockfeller, para dar o pontapé inicial para o fim de semana. Além disso, a tradicional cerveja do bar, a Irish Kiss estará em promoção, por R$ 11,00 o copo de 500 ml até às 20h. E tem mais! Para celebrar o dia delas, haverá distribuição de chope Pilsen de 300ml para as mulheres presentes, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada uma tem direito a um copo para celebrar! A partir das 18h, entrada por apenas R$ 20. A Cervejaria Canalhas fica na rua Dom Lustosa, 214, Jardim Seminário.

Jardim Secreto Bar

Com ambiente inspirador, iluminado com luzes de fada e baseado no livro infantil “O Jardim Secreto”, o bar traz para a Capital um espaço aconchegante e repleto de verde. Nesta sexta, o local fará shows com a cantora Pretah e Valdiney 7 cordas. A abertura da casa é às 17h30, na rua Amazonas, 451, Bairro Monte Castelo.

SÁBADO (9)

Coletivo de Brechós-Especial Mês da Mulher

Para celebrar o Mês da Mulher, o Coletivo de Brechós realiza no sábado (9) mais um encontro especial, das 8h às 14h. O evento irá reunir mais de 30 brechós, que trazem seleções únicas baseadas na moda circular e sustentável, para todos os gostos, que variam de itens vintages até os achados mais modernos. O Horto Florestal fica na Av. Ernesto Geisel, esquina com Av. Fernando Correa da Costa.

Sunset Growler Station – Tributo ao Charlie Brown Jr

O Sunset Growler Station recebe no sábado a banda Kefla com um tributo ao Charlie Brown Jr, uma das mais importantes bandas de rock nacional, que no último dia 6 de março completou 11 anos da morte de seu vocalista, o cantor Chorão. O tributo irá trazer músicas icônicas e atemporais como “Papo Reto” e “Proibida Pra Mim”. Os ingressos podem ser adquiridospela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/tributo-ao-charlie-brown-jr-ao–vivo-no-growler/2343413), com valores que variam entre R$ 27 e R$ 50,00. O Sunset Growler Station fica na Av. Afonso Pena, 5668, Chácara Cachoeira.

Blues Bar

Hoje é dia de rock, bebê. A banda cover, Red Hot Chili Peppers Cover Brasil realiza mais um show em Campo Grande, com clássicos da banda norte-americana, como “Californication”, “Otherside” e “Scar Tissue”. O primeiro lote de ingressos custa R$ 25,00 e o segundo está a R$ 30,00 e o terceiro a R$ 35,00 e podem ser comprados por meio do site www.sympla.com.br. Mais informações pelo telefone (67) 99234-4811. O Blues Bar fica na rua 15 de Novembro, 1186.

Barcelona Pub

Essa é para os nostálgicos dos anos 2000: no sábado (9), o Barcelona Pub trará uma noite inesquecível ao som dos maiores sucessos da música Emo, gênero musical que surgiu nos anos 80 e voltou com força total entre 2000 e 2010. A banda The Luanna fará um tributo a cantora Pitty, enquanto a banda RED preparou um especial com músicas de artistas internacionais como Paramore, Avril Lavigne, Evanescence e mais, celebrando o feminino na música. Os ingressos podem ser comprados na plataforma Sympla, e custam R$ 25,00 mais taxa de serviço. O Barcelona Pub fica na rua José Eduardo Rolim, 201, Vila Antônio Vendas.

Vibes Bar – Dourados

Em comemoração ao Dia da Mulher, o Vibes Bar, no município de Dourados, terá o show da banda de rock Calli, de Naviraí, que conta com os vocais da cantora Patricia Cerri. Mulheres terão entrada gratuita e as que chegarem até as 23h ganharão um shot de Tequila. O Vibes Bar fica na rua Monte Alegre, 4209, Jardim Paulista, Dourados.

Stand-up com Afonso Padilha

O humorista Afonso Padilha estará de volta a Campo Grande com o seu show “Ninguém se Importa”, às 20h. Curitibano, o comediante é um dos grandes talentos do stand-up comedy brasileiro, e com mais de 10 anos de carreira já se apresentou em diversas cidades do país e do exterior. No sábado (9) serão dois shows, às 18h, 20h e às 22h, no Teatro Dom Bosco, na Av. Mato Grosso, 225, Centro, e podem ser adquiridos no site www.realizashows.com.br.

DOMINGO (10)

Ita Center Park

O tradicional Ita Center Park voltou a Campo Grande com diversos brinquedos que fazem a cabeça das crianças e adultos, além de novas atrações, tudo no estacionamento do Carrefour, no Shopping Campo Grande. O parque chega com Ranger, Disco, Pista de bate-bate, Cine 6D, Trenzinho, a tradicional Roda Gigante e muito mais. O horário é das 17h às 22, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, domingos e feriados, das 15h às 22h. Os brinquedos são recomendados para crianças a partir de dois anos, com altura mínima de 90 cm.

