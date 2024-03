Farmacêutica é assassinada por ex-companheiro durante velório em Três Lagoas

Gilvanda de Paula, 41, foi morta pelo ex-companheiro na manhã desta quinta-feira (21), na região do Cemitério Municipal de Três Lagoas. A vítima foi alvejada por vários disparos, que também atingiram uma outra mulher, socorrida com um ferimento na perna e não corre risco de morte.

Segundo a Rádio Caçula, a vítima estava indo em direção à capela funerária para o velório de sua avó, junto de uma idosa, de 76 anos, no banco do passageiro, quando percebeu estar sendo seguida pelo seu ex-companheiro. Ao parar no estacionamento do local, foi abordada pelo assassino, que disparou contra Gilvanda no abdômen e no tórax.

O autor dos disparos foi preso horas depois. Pedro Amaral, confessou o crime e apontou onde escondeu a arma que usou para matar Gilvanda, onde com o auxílio do Canil, algumas buscas foram feitas em um terreno, na Rua Urias Ribeiro no Alto da Boa Visa, porém, o revólver não foi localizado.

Gilvanda de Paula foi socorrida ao Hospital Auxiliadora com ferimentos no abdômen e no tórax, onde chegou a passar por cirurgia, porém teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito precisamente às 8h20.

Pedro já é velho conhecido dos meios policiais com passagens por tráfico de drogas. Agora, o assassino foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), ficando à disposição da justiça e aguardando sua transferência à Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas. O caso fica a cargo da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).