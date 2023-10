Estelionato: mulher é enganada em compra de moto anunciada no Facebook

Uma mulher de 36 anos, moradora no bairro Vila Esperança, em Dourados, registrou uma ocorrência policial na quarta-feira (27), após ter sido vítima de um golpe. Segundo seu relato, ela encontrou um anúncio de venda de uma moto modelo Biz, ano 2014/2015, em uma página do Facebook, com o preço de R$ 8 mil.

Após entrar em contato com o suposto vendedor, que se apresentou como intermediador, a vítima foi informada de que a motocicleta estava na residência de uma suposta prima, em um estabelecimento comercial em Caarapó, cidade vizinha a Dourados. O golpista solicitou um adiantamento de R$ 3 mil, com o restante a ser pago em cinco parcelas.

A mulher efetuou a transferência do dinheiro e, ao tentar combinar a retirada da moto com a moradora de Caarapó, foi surpreendida com a informação de que ela não havia recebido nenhum pagamento. O intermediador bloqueou imediatamente as contas utilizadas na transação, e sua identidade permanece desconhecida.

O caso foi registrado como estelionato na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

Com informações do site Dourados News.

