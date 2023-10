AGEMS apresenta projeto de modernização do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal

Em um seminário voltado para seus servidores, a AGEMS discutiu nessa quarta-feira (27) as dificuldades e perspectivas para o futuro do transporte rodoviário de passageiros no estado. Com o novo Marco Legal, a Lei 5.976 e o Novo PAC que investirá na criação e manutenção das rodovias, a empresa busca modernizar o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal (TRIP) e o Centro de Integração Técnica e Inteligência (CITI).

Sistema TRIP

O Sistema TRIP existe há mais de 40 anos, mas agora, por meio do CITI, a AGEMS busca melhorar a experiência dos usuários do transporte intermunicipal e atualizar o seu banco de dados.

A ideia é instalar equipamentos de monitoramento nos veículos e painéis informativos nas rodoviárias para que os usuários tenham informações em tempo real sobre as suas viagens, além do desenvolvimento de um aplicativo para checagem remota.

Dessa forma, o indivíduo terá informações sobre as linhas de ônibus, os horários das viagens, a estimativa do tempo de viagem e, caso o transporte atrase, o usuário do serviço pode checar no aplicativo o motivo. Esses serviços também ficarão disponível para os não-passageiros para o acompanhamento das viagens.

Já para os operadores de transporte, a mudança é o acesso a um transporte interativo e dinâmico, o acompanhamento da frota operante, divulgação do transportador autorizado e direcionamento para compra a livre escolha do passageiro.

Previsões

De acordo com dados repassados pela Coordenadora do CITI, Marisa Satiko, a frota regular de transportes intermunicipais é de 550 veículos, e até agora 465 destes já foram equipados para o monitoramento das viagens. A previsão é que todos estejam equipados até o final do mês de outubro.

Já o aplicativo tem previsão de entrega para o final do ano de 2023.

Os painéis informativos devem ser instalados nas rodoviárias dos 25 municípios considerados Polos Geradores de Viagem (PGV), aqueles em que tem mais demanda de viagens de chegada e partida.

Com a implantação desses sistemas, a CITI espera poder coletar informações e cruzar os bancos de dados para oferecer um serviço de qualidade, auditável, transparente e mensurável.

E para 2024, a CITI espera utilizar a inteligência artificial, o big data e a aprendizagem de máquina para a convergência tecnológica. E com isso saber quais são as demandas dos usuários do transporte intermunicipal para melhorar os serviços oferecidos.

Novo PAC

No Novo PAC serão investidos R$ 44,7 bilhões em obras e serviços e essas mudanças vão impactar diretamente o sistema rodoviário, trazendo melhorias para o transporte sul-mato-grossense.

Entre os investimentos estão:

Construção do contorno de Três Lagoas

Adequação da BR-267 de Alto Caracol a Porto Murtinho

Duplicação do trecho da BR-262 entre Campo Grande e Três Lagoas

Criação do aeroporto de Dourados

De acordo com os dados levantados pela AGEMS nos últimos dois anos, 25 municípios de Mato Grosso do Sul concentram 80% das movimentações por transporte coletivo intermunicipal. Destes 25, apenas 10 concentram 60% dessas movimentações, e entre eles estão: Campo Grande, Dourados e Corumbá, mostrando o grande fluxo de viagens realizados para esses lugares.

