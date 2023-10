Adolescente consegue escapar de sequestro em Pedro Juan; 2ª caso na semana

Uma adolescente de 13 anos sofreu uma tentativa de sequestro na tarde de ontem (27), em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã, por apenas uma rua. Já é o segundo sequestro esta semana na cidade

Conforme informações, a menina estava próximo ao colégio que estudava, Asunción Escalada, por volta de 12h30. A apenas um quarteirão, um veículo preto, conduzido por um homem de aproximadamente 50 anos, se aproximou da menina e tentou colocá-la a força no carro.

A adolescente conseguiu se livrar do homem e fugiu para rua correndo. A estudante disse que o ataque ocorreu na Rua Colón, entre Brasil e Juan de Ayolas, quase nas proximidades do estádio do Clube Esportivo 2 de Maio. O caso é investigado pela Polícia Nacional.

Segundo caso

Na terça-feira (26), a paraguaia, Teresa Dejesus Ayala, de 34 anos, foi sequestrada por um grupo fortemente armado no início da tarde, em Pedro Juan Caballero, cidade que faz fronteira com Ponta Porã.

Conforme imagens de câmera de segurança, Teresa conversava com uma amiga pelo telefone, na rua Doutor Francia, a metros do território brasileiro, quando foi um carro preto se aproximou. Dois homens desceram do veículo e a colocaram a força no banco traseiro, indo em direção ao lado brasileiro da fronteira.

Já de noite, a vítima foi avistada por funcionário da 7ª Delegacia do Bairro Jardín Aurora, na cidade de San Pedro, a 254 quilômetros da Linha Internacional com o Brasil, local onde foi sequestrada. Ela foi socorrida e levada a delegacia.