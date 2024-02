Casal é baleado por pastor em festa de aniversário em Três Lagoas

Em Três Lagoas, município distante 326 km de Campo Grande, uma festa de aniversário realizada na noite do domingo (25), no bairro Guanabara, foi marcada por tentativa de homicídio. Um casal foi alvo de disparos realizados pelo próprio vizinho, um pastor evangélico.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor dos disparos, que não teve o nome divulgado, dirigiu-se até o local da festa e efetuou diversos tiros que atingiram que atingiram o casal. O que teria motivado o ataque, seria um atrito existente entre os vizinhos, iniciado devido à utilização de “bombas” nas proximidades da festa.

O morador foi atingido e ficou ferido na perna e a mulher, esposa do morador, teve o dedo atingido pelos disparos. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Auxiliadora. O caso foi prontamente registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) como uma tentativa de homicídio.

