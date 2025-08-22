Esposa de cantor sertanejo famoso é alvo da PF por suspeita de lavar dinheiro do PCC em MS

Jaqueline Maria Afonso Amaral, esposa do cantor Diego, da dupla sertaneja Henrique e Diego, foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Campo Grande. Ela é suspeita de ter recebido quase R$ 3 milhões entre os anos de 2018 e 2022, para lavar dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A ação da Polícia Federal, que investiga lavagem de dinheiro ligada à facção criminosa, cumpriu três mandados de busca e apreensão na Capital. Jaqueline foi apontada como o principal alvo da operação.

Segundo informações divulgadas, Jaqueline atua como empresária de cantores sertanejos. As investigações apontam que ela recebeu dinheiro de origem ilegal ligado à facção criminosa. Ainda não há informações sobre como ou por onde a lavagem era feita.

As ordens judiciais foram cumpridas em uma casa na Vila Nhanhá, em Campo Grande. No local, a Polícia Federal apreendeu um carro registrado no nome da mãe de Jaqueline. Os policiais também estiveram no condomínio, na saída para Três Lagoas, onde apreenderam um carro de luxo.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2,7 milhões suspeitos de ligação com a facção.

Por meio de nota, a defesa de Jaqueline disse: “A sra. JAQUELINE MARIA AFONSO AMARAL esclarece que recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, de vez que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar. Além disso, a sra. JAQUELINE MARIA AFONSO AMARAL mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades, colocando-se à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Neste sentido, inclusive, entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo, em atitude plenamente colaborativa. A defesa técnica, assim que tiver acesso ao processo, poderá esclarecer com mais propriedade as circunstâncias que levaram ao equívoco de tornar a sra. JAQUELINE MARIA AFONSO AMARAL alvo da referida operação”.

