Terça-feira: veja o que ‘abre e fecha’ no feriado de aniversário de 126 anos de Campo Grande

Foto: Nilson Figueiredo

Campo Grande completa 126 anos de fundação na próxima terça-feira (26). Por conta do feriado municipal, alguns serviços terão alterações no funcionamento entre os dias 25 e 26 de agosto, enquanto outros seguirão normalmente.

Serviços públicos

Prefeitura e Governo do Estado – Funcionam normalmente na segunda-feira (25) e fecham na terça-feira (26).

Poder Judiciário e Defensoria Pública – Encerram expediente nesta sexta-feira (22) e retomam atividades somente na quarta-feira (27).

Repartições públicas – Secretarias e demais órgãos municipais e estaduais não terão atendimento na terça-feira.

Segurança

Delegacias – As delegacias de área e especializadas não abrem na terça. Já as unidades plantonistas, como a Depac Cepol, Depac Centro, 4ª DP e a 1ª Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), permanecem em funcionamento 24 horas.

Saúde

Unidades de urgência e emergência – UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) operam normalmente, 24 horas por dia.

Caps (Centros de Atenção Psicossocial) – As sete unidades seguem abertas em regime de 24 horas.

CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) – Atende normalmente das 6h às 22h, inclusive para adoção de animais.

Casa da Saúde (Carlos Alberto Jurgielewicz) – Fecha na terça-feira (26) e retoma atendimentos na quarta-feira (27).

Outros serviços

Correios – Não funcionam na terça-feira.

Camelódromo – Fecha na terça.

Coleta de lixo – A coleta será realizada normalmente. Equipes de limpeza pública também atuarão de forma volante para atender eventos ligados às comemorações.

 

