Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Jardim acontece na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, às 19h, a Câmara Municipal realizará mais uma Sessão Itinerante, desta vez na Escola Chaquib Kadri.

A iniciativa é da Mesa Diretora e dos vereadores, com o objetivo de aproximar o Legislativo da comunidade e ouvir de perto as necessidades da população. A presidente da Câmara, vereadora Tereza Moreira, destacou:

“A Câmara precisa estar onde o povo está. Esse é um momento de diálogo, escuta e construção conjunta por uma cidade melhor. Preocupada com esta inclusão a Mesa Diretora idealizou este projeto que acontecerá uma vez por mês”, detalhou a presidente Tereza Moreira.

