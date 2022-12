Final do campeonato estadual sub-13 será neste sábado

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) vai fechar a temporada de 2022 com as finais do campeonato estadual sub-13, em Ponta Porã. Os jogos serão neste sábado (17), no estádio Aral Moreira, às 15h.

Esta é a última competição na temporada pela federação de futebol. O Estadual sub-13, iniciou com 17 equipes com jogos em grupos e mata-mata nas fases finais.

De acordo com diretor de competições, Marcos Tavares, ao site Esporte MS, apontou que o ano de 2022 foi bastante proveitoso para a entidade, onde buscou envolver clubes e municípios que possuem categorias de base, para competir e, assim, dar suporte ao desenvolvimento do futebol brasileiro e de Mato Grosso do Sul.

Confira os campeões da temporada abaixo, com números de participantes.

Sub-15 – Costa Rica – 10 equipes participantes

Sub-17 – AEFA Dourados – 23 equipes participantes

Sub-20 – União ABC – 6 equipes participantes

Feminino – Operário – 6 equipes participantes

