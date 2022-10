Homem é preso com quase uma tonelada de maconha em hotel de MS

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante com quase uma tonelada de maconha, em um hotel na região central de Naviraí, a 364 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o autor confessou o transporte dos entorpecentes até Santa Catarina.

O flagrante aconteceu em um hotel da região central de Naviraí, quando equipes da Polícia Federal (PF) receberam denúncias anônimas de um homem, que estava hospedado no local e que conduzia um veículo lotado de maconha.

Os policiais no local encontraram o motorista e o veículo. Em vistoria, os agentes da PF encontraram mais de 965 quilos de maconha no interior do automóvel. Interrogado pelos policiais, o homem confessou que pegou os entorpecentes em Ponta Porã, sem dizer a cidade que entregaria a maconha no estado de Santa Catarina.

O veículo e o condutor foram encaminhados a Delegacia da Polícia Federal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.