Aeronave apreendida pela polícia faz pouso de emergência na Capital

Uma aeronave Cessna C210, prefixo PR-XIC, fez um pouso de emergência na tarde de ontem (2), numa área rural, saída para Cuiabá, próximo ao Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Segundo investigações, a aeronave foi apreendida em 2020 em Ponta Porã, quando era utilizada pelo tráfico de drogas e, até o ano de 2022, estava sob responsabilidade do governo estadual.

Equipes do Departamento Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Seripa IV (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e da Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), estiveram no local e iniciaram as investigações. Até o momento não não informações sobre feridos.

O caso segue em investigação para descobrir as causas da queda.

Conforme as investigações, o Cessna C210 era utilizado pelo ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido no mundo do crime como “Pablo Escobar brasileiro”.

Ele é acusado de orquestrar um mega esquema de tráfico internacional de drogas com atuação em cidades do interior paulista. A quadrilha usava as aeronaves para transportar cocaína da fronteira do Brasil aos grandes centros e depois utilizava navios para o transporte até a Europa. O ex-major é considerado um dos criminosos mais procurados no mundo. Ele foi preso em 2022 em um hotel de luxo em Budapeste (HUN). Atualmente, Carvalho está preso na Penitenciária de Haren, em Bruxelas (BEL).

Sob cuidados do governo de MS

No ano passado, o Governo de Mato Grosso do Sul ficou com a guarda do Cessna C210, que estava sob responsabilidade da polícia, após ser apreendida quando era utilizada no escritório do crime do ex-major Carvalho.

O termo de posse da aeronave foi publicado no Diário Oficial no dia 26 de julho do ano passado. Conforme informações da 4ª Vara Criminal Federal e Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), o governo liberou R$ 2.399.000,00 para a Casa Militar de Mato Grosso do Sul, que utilizou para adquirir o uso da aeronave.

