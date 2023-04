Envolvido no disparo de arma de fogo contra criança de 12 anos é preso

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu no último sábado um homem envolvido na morte de uma criança de 12 anos. O caso aconteceu no final da tarde deste sábado (8), na rua Samuel Marques, no bairro Pioneiros, em Campo Grande. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado, entretanto o indivíduo preso armazenava as armas utilizadas no crime.

O caso

Uma equipe do Grupo de Operações e Investigações (GOI) foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na região do bairro Pioneiros, onde vizinhos começaram a discutir. Após a briga um indivíduo sacou uma arma e acertou duas pessoas, sendo uma das vítimas uma criança de doze anos. Após

Assim que teve conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e com auxílio de imagens de câmeras de monitoramento, visualizou que antes dos tiros um senhor segurava uma espingarda e tentava segurar o autor do homicídio.

Esse senhor foi identificado e localizado em sua residência, onde foi questionado sobre a arma que estava segurando no momento do delito. Ele apresentou duas armas, ambas de pressão, mas uma delas havia sido modificada para utilizar munição .22.

ele foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL), onde foi lavrado o flagrante. As diligências continuam para a localização do segundo indivíduo, autor dos disparos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.