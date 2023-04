Deodápolis terá polo empresarial de 22 hectares com recursos do Pró-Desenvolve

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), firmou ontem com a Prefeitura de Deodápolis convênio com recursos do Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico (Pró-Desenvolve) para aquisição de uma área para instalação de um polo empresarial no município.

O programa prevê entre seus benefícios a destinação de recursos para aquisição de áreas e criação de polos industriais nos municípios do interior.

De acordo com o documento assinado pelo secretário Jaime Verruck e o prefeito de Deodápolis Valdir Luiz Sartori, o convênio tem como objeto apoiar com recursos financeiros de mais de R$ 1,7 milhão a aquisição de área de 22 hectares para instalação do Polo Empresarial no município, em conformidade com o Plano de Trabalho desenvolvido pela administração municipal.

Pelo convênio, a Prefeitura se compromete a utilizar os recursos repassados em estrita observância ao Plano de Trabalho, comunicando expressa e previamente a concedente eventuais necessidades de alterações de metas, etapa/fase; apresentar Relatório Final de Execução Físico-financeiro; assegurar e destacar, obrigatoriamente a participação do Governo Estadual, entre outras obrigações.

O valor total para execução é de R$ 1.760.000,00 e será alocado conforme o cronograma de desembolso do Plano de Trabalho. O Governo repassará R$ 1.757.000,00 por meio do Pró-Desenvolve e a Prefeitura de Deodápolis arcará com R$ 3 mil, como contrapartida, na conta específica do convênio.

O convênio terá vigência a contar da data de sua assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2023, devendo a Prefeitura apresentar o relatório Técnico-operacional e a Prestação de Contas final da execução físico financeira do objeto pactuado.

Apoio aos municípios

Segundo o secretário da Semadesc Jaime Verruck, a meta do Governo é criar uma infraestruturua adequada para recepçao de empresas nos pequenos municípios. “Ontem nós estivemos com o governador Eduardo Riedel juntamente com o prefeito Valdir do município de Deodápolis para assinar o convênio.

A meta é que possamos nos pequenos municípios criar uma uma infraestrutura adequada para recepção de empresas. Estas cidades têm muita dificuldade de atrair empreendimentos e normalmente são de pequenas empresas ou empresas de médio porte”, salientou.

Verruck destacou que no município já existem cerca de trrês quatro empresas interessadas em se instalar no polo.

“São empresas na área de pré-moldados, de manutenção industrial. Ele também vai retirar do centro da cidade algumas pequenas empresas e relocalizar nesse polo. Então através desta política queremos desenvolver os pequenos municípios, conseguir gerar emprego nestas localidades e incentivar a pequena e média empresa do Mato Grosso do Sul . Por isso nós fizemos esse aporte então ao município de Deodápolis, que a partir de agora tem como oferecer áreas pra o desenvolvimento industrial e empresarial daquela região”, concluiu o secretário.

Comunicação Governo de MS