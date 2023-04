Caminhão derruba fios e causa transtornos na Capital

Na madrugada deste domingo, por volta das 3h, um caminhão derrubou fios de internet na Rua José Antônio, com a Dom Aquino, na Vila Rosa Pires, região central de Campo Grande. O incidente causou transtornos no comércio de Campo Grande.

Apesar do ocorrido, a energia elétrica foi restabelecida antes das 7h e o trânsito flui normalmente. No entanto, moradores e comerciantes da área afetada estão sem internet. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito chegou a ser acionado para auxiliar o fluxo.

Devido à fiação baixa, um carro foi atingido após a queda dos fios. Uma moradora da região entrou em contato com a concessionária de energia, Energisa, e com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a fim de resolver a situação e restabelecer o fluxo normal do tráfego.

A empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, a Energisa, informou que as ruas José Antônio, Dom Aquino e a Marechal Rondon estarão sinalizadas devido aos trabalhos que estão sendo realizados pelos funcionários da empresa. A previsão é que a conexão de internet seja restabelecida por volta das 19h.

O incidente ainda está sendo investigado. A população da região afetada aguarda ansiosamente pelo retorno da conexão de internet.

Confira a live no local: