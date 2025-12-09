Natal na Praça Ary Coelho sorteia hoje auxílio-moradia para mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência

Evento integra programação natalina desta terça (9) e define novos beneficiários do auxílio de R$ 500 mensais

A programação do Natal na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, inclui nesta terça-feira (9) o sorteio que vai selecionar beneficiários do auxílio-moradia destinado a mulheres vítimas de violência e pessoas com deficiência. A ação, organizada pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA), está marcada para as 18h e ocorre como parte das atividades abertas ao público na região central.

Serão definidos 50 contemplados e 50 suplentes em cada modalidade. As inscrições foram realizadas em agosto, durante o 9º Feirão Habita Campo Grande. O sorteio é público e busca reforçar a transparência no processo de seleção.

O auxílio — no valor de R$ 500 mensais, por até 12 meses — é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social que precisam de apoio imediato para custear o aluguel. Durante o período do benefício, as famílias recebem acompanhamento da equipe social da EMHA, responsável por monitorar a situação habitacional e orientar os atendidos.

De caráter emergencial, o programa se tornou uma alternativa para quem enfrenta dificuldades para manter uma moradia digna. De acordo com a prefeitura, mais de 400 famílias já foram atendidas desde sua criação.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram