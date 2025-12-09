Leblon, Aero Rancho, Centenário, Lageado e Tiradentes estão na rota do fumacê nesta terça

Aplicação ocorre das 16h às 22h em áreas com maior circulação do Aedes aegypti

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, percorre cinco bairros de Campo Grande nesta terça-feira (9) como parte das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. As equipes vão circular entre 16h e 22h pelos bairros Leblon, Aero Rancho, Centenário, Lageado e Tiradentes.

Confira as ruas atendidas:

Para que o inseticida alcance melhor as áreas internas dos imóveis, a orientação é que moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem do veículo. A operação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, vento forte ou neblina, condições que dificultam a dispersão do produto.

A borrifação ajuda a reduzir a presença do vetor nos locais atendidos.

