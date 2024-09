Homem é encontrado morto após ser asfixiado na Mata do Segredo

Homem identificado como Teodoro Cabalheiro Filho, de 53 anos, foi encontrado assassinado, na manhã desta segunda-feira (23), no terreno de uma chácara localizada no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, um morador da região avistou o corpo de Teodoro caído no terreno e acionou a Polícia Militar. Após constatarem o óbito, o local foi isolado até a chegada da perícia.

Uma equipe da DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) esteve no local e, em investigação inicial, notou que o veículo da vítima havia desaparecido. Até o momento, o automóvel não foi localizado e, por isso, a equipe acredita que isso possa ter sido um dos motivos do assassinato.

Após passar por perícia, foi constatado que o homem foi asfixiado. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), onde passará por mais exames.

O caso foi registrado na 2ª delegacia de Polícia Civil como furto e homicídio com emprego de asfixia.

