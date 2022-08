Enteado que agrediu madrasta com tesouradas é levado para presídio

O enteado de 20 anos, acusado de ferir a madrasta com golpes de tesoura nesta terça (9), foi encaminhado para o presídio nesta quarta (10). A vítima já recebeu alta, após ser atendida por médicos e retornou para a sua residência, em Cassilândia, a 430km de Campo Grande.

De acordo com o delegado Rodrigo de Freitas, o pai do acusado teve que arrombar a porta do quarto em que a madrasta estava, já que o jovem trancou o cômodo, antes de desferir os golpes na vítima.

Sobre o caso

O enteado atacou a madrasta com uma tesoura, na tarde desta terça-feira (9). Segundo o pai do rapaz e marido da vítima, ele teria um surto psicótico e não teria dormido no dia, o que agravou o problema. O homem ainda relatou que o filho teria colocado uma panela com óleo para ferver, sem dizer os motivos, por volta das 14h30.

Em seguida, teria ido no quarto da vítima e começado a desferir golpes de tesoura contra ela, sendo cessado quando a testemunha segurou seu filho e populares encaminharam a vítima até a Santa Casa para atendimento médico emergencial.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa, em estado grave, onde foi confirmado que teria sofrido um corte de 2 cm na pálpebra e três ferimentos cortantes de 2 cm no antebraço direito.

O rapaz foi localizado e preso. Na ocasião, ele disse que não poderia ser detido, já que tinha problemas mentais. O pai confirmou a informação, e ainda complementou que o filho se recusava em fazer o tratamento e tomar os medicamentos indicados por médicos.

Com informações do repórter João Santana Fernandes.

