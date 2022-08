Cuca critica jogador e fala em reformulação de elenco

O Atlético foi eliminado pelo palmeiras na noite de ontem (10). Com dois jogadores a menos, o Palmeiras soube segurar o ímpeto do galo e conquistou a classificação na disputa por pênaltis. Em entrevista coletiva após o jogo, Cuca criticou o atacante Vargas pela expulsão no final da partida.

“Quero avaliar bem hoje a expulsão do Vargas, porque o Vargas é um batedor de pênalti, é um cara experiente e não tinha motivo para tomar o cartão, quero avaliar também em cima disso pra não passar em branco. Uma coisa é você ser expulso por necessidade, outra por reclamação. A gente não pode aceitar. Não tem explicação, um cara experiente, de seleção, pra bater o pênalti. Quero ouvir dele, para depois tomar uma decisão”, avaliou Cuca

Vargas foi expulso após tomar o segundo cartão amarelo por reclamação aos 50 minutos de jogo, em uma falta que nem chegou a ser cobrada pelo Palmeiras por conta do apito final. Ao ser perguntado sobre o restante da temporada e o futuro do Galo, o técnico não poupou palavras e falou em reformulação de elenco e foco total no Brasileirão.

“Aqui (Allianz Parque) não tivemos a competência de vencer a partida, muitos jogadores que são os diferenciais, hoje não tiveram em uma grande noite infelizmente e a gente acabou eliminado. Prefiro me por junto de todo o processo, a gente sai mais uma vez eliminado sem perder pro Palmeiras, a exemplo do ano passado e agora é pensar o Brasileiro por mais difícil que seja. No futuro, temos o Rodrigo que sabe pensar muito bem as reformas que todo clube, por mais ganhador que seja, precisa e ele sabe fazer muito bem”, complementou o treinador.

Nos pênaltis, os cinco primeiros batedores do Atlético (Hulk, Nacho, Jair, Sasha e Alonso) converteram, assim como os cobradores do Palmeiras. O jovem Rubens perdeu a sexta batida. Os paulistas fecharam a série com Murilo. Cuca procurou proteger Rubens e ressaltou que, em uma disputa de pênaltis, sempre haverá um herói e um vilão.

“Pusemos os cinco melhores batedores. O sexto foi o Rubens, é menino, mas tem personalidade. Treina bem. Na base, era ele o batedor oficial. Na batida de pênalti sempre vai ter um herói e vilão. Cabe a gente passar confiança e consolo a ele.”

