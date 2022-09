Engenheiro Agrônomo é multado por desmatamento ilegal

Um engenheiro agrônomo de 45 anos, e que não teve sua identidade revelada, foi autuado e multado em R$ 17 mil por desmatamento ilegal em uma propriedade rural, localizada a 15 km da cidade de Cassilândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Cassilândia realizavam trabalhos de orientação relativa aos incêndios na operação Prolepse, nas propriedades rurais do município e verificaram que o proprietário estava realizando a derrubada de árvores nativas, fazendo buracos e enterrando a madeira ilegalmente.

A equipe policial constatou no local um incêndio em vegetação e também foi encontrada uma máquina escavadeira abrindo as valas e fechando-as com o material ilegal. A máquina escavadeira foi apreendida e o infrator residente em São Gabriel do Oeste, foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 17.360,00. Ele também responderá por crimes ambientais.