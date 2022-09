Serena Williams se despede do US Open em partida que pode ser a última de sua brilhante carreira

Chegou ao fim uma era gloriosa do tênis. Serena Williams perdeu para Alja Tomljanovic na terceira rodada do US Open por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 e 6/1, em pouco mais de três horas de partida, e confirmou a aposentadoria do tênis profissional aos 40 anos.

A derrota sempre foi difícil de engolir para a competitiva Williams e o revés por 7-5, 6-7 (4-7) e 6-1 para a australiana, 46ª colocada do ranking mundial, certamente a machucou profundamente.

Porém, após uma corrida alegre até a terceira rodada, não houve vergonha em perder para a corajosa Tomljanovic, permitindo que a vencedora de 23 Grand Slams saísse com dignidade intacta e cabeça erguida.

Aos 40 anos, a americana deixa o esporte levando consigo 39 títulos em torneios do Grand Slam – em simples, foram 23, apenas um a menos do que a australiana Margaret Court, maior vencedora de slams da história incluindo homens e mulheres. Serena também conquistou quatro ouros olímpicos, passou 319 semanas como número 1 do mundo e lidera, com folga, a lista de mulheres que mais ganharam dinheiro dentro de quadra. Sua premiação na carreira ultrapassa os US$ 96 milhões.

“Foi uma caminhada divertida. Foi a jornada mais inacreditável que eu já estive. Eu sou muito grata por todas as pessoas que disseram ‘Vai Serena’ ao menos uma vez na vida”, afirmou a tenista em entrevista na quadra depois da partida”. Afirmou a histórica tenista.

Nas oitavas de final, Tomljanovic terá pela frente a russa Liudmila Samsonova, que nesta sexta-feira venceu a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, duplo 6/3. A australiana falou com muito respeito sobre a despedida da ídola.

“Eu sinto muito, porque eu amo Serena tanto quanto todos vocês. Eu nunca imaginei que teria a chance de jogar contra ela. Eu pensei que ela me venceria, ela é a Serena Williams.” afirmou Alja na quadra após a vitória.

