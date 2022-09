Alunos aprendem programação em workshop na Capital

Com o objetivo de ensinar aos iniciantes os primeiros passos no desenvolvimento de software, foram realizadas oficinas nos dias 2 e 3 de setembro aqui na Capital. Os alunos tiveram a oportunidade de aprenderem a fazer programação antes mesmo de serem programadores.

As aulas foram ministradas pela desenvolvedora de software, atualmente CEO e CTO do Crebit.com.br, Alline Oliveira e a organização do evento ficou por conta do Living Lab MS.

Mesmo parecendo um mundo complicado, com palavras e números diferentes as aulas foram realizadas de maneira que se tornassem mais acessíveis. É o que relatou um dos alunos que participou das oficinas, Ian Menezes de 16 anos.

“Sempre tive curiosidade para conhecer mais sobre programação. Vejo algumas videoaulas no Yotube mas não é a mesma coisa do que estar aprendendo ao vivo e poder tirar dúvidas. Agora quero implantar o que consegui aprender na prática”, explica.

O objetivo do workshop foi possibilitar a compreensão maior desse universo e também uma oportunidade para testar ideias de aplicativos e até mesmo site, sem precisar de investimentos.

No primeiro dia de oficina foram realizadas atividades voltadas para iniciantes na área de software que desejavam aprender os primeiros passos no desenvolvimento de software.

A oficina oferecia uma receita básica com ferramentas práticas para construção de aplicativos que podem ser feitos em algumas horas por uma única pessoa. Já no segundo dia, os alunos aprenderam a fazer programação sem terem experiência.