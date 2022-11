Enganado por interesse amoroso, homem acaba amordaçado e tem pertences levados

Um homem de 50 anos foi amordaçado e teve objetos dentro de casa roubados após ser atraído por uma mulher. O incidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14), no cruzamento das ruas Rio Grande do Norte com a Mato Grosso, região central de Sidrolândia, município localizado a 70 km de Campo Grande.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que estava em casa, quando uma mulher identificada apenas por Bia, chegou fingindo estar interessada em manter relacionamento amoroso. Após deixar a mulher entrar em sua residência, mais um casal surgiu e surpreendeu o morador. O homem foi amordaçado e teve as mãos e os pés amarrados.

O trio roubou comida, roupa, mala e calçados e fugiu. Após a fuga do trio, o homem conseguiu se soltar e procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar o incidente.

Ainda não há informação se o trio foi identificado e preso. O caso foi registrado como roubo na DP de Sidrolândia e segue em investigação.

