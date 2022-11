Após tempestade, 27 bairros da capital estão sem energia elétrica

Após a tempestade, ocorrida neste último domingo (13), 27 bairros de Campo Grande estão sem energia elétrica, conforme balanço parcial da Energisa. A concessionária também informou que não há bairros na totalidade sem energia e que alguns casos são pontuais.

A empresa informou que já acionou um plano de contingência e triplicou o número de equipes em campo para atender todas as demandas, que inclui cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Em nota oficial, a Energisa, atual empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na capital, informou que a tempestade impactou principalmente as regiões sul, sudoeste e centro do Estado. De acordo com Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), em grande parte do estado, foram registradas rajadas de vento acima de 70-80 km/h.

Devido a força da ventania e da chuva, alguns pontos de rede elétrica foram prejudicados por quedas de árvores, postes e outros incidentes que prejudicaram a fiação. De acordo com a Energisa, apesar dessas ocorrências, não houve registro de algum bairro ficar sem energia na totalidade. “Os trabalhos seguem de forma ininterrupta, obedecendo protocolos rígidos de segurança, sobretudo nos locais onde os reparos são de maior complexidade”, esclareceu em nota.

De imediato, os bairros da Capital que tiveram maior impacto no fornecimento são: Moreninha, Alves Pereira, Jardim Leblon, Universitário, Portal Caiobá, Vila Bandeirante, Jardim Bela Vista, Conjunto Aero Rancho, Jardim Centenário, Vila Margarida, Vila Nasser, Jardim Centro Oeste, Jardim Los Angeles, Coophavila II, Parque Residencial União, Tiradentes, Jardim São Conrado, Coronel Antonino, Nova Lima, Santa Fé, Vila Santo Antônio, Jardim Autonomista, Santo Amaro, Pioneiros, Jardim Tarumã, Itanhangá Park e Jardim Batistão.

Caso haja queda de árvores de grande porte ou volume expressivo de vegetação na via, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil podem ser acionados para realizar o corte e retirada de galhos.

A Energisa também orienta que os clientes devem buscar atendimento via WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 ou por meio do aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular).

