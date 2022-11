Estelionatário é preso enquanto tentava abrir conta bancária com documentos falsificados

Um homem foi preso suspeito de cometer diversos crimes de estelionato. No momento da prisão, tentava abrir uma conta corrente em agencia bancária de Campo Grande utilizando de documentos falsificados.

Ele estava com três comprovantes de recibo de pagamento de salário, um comprovante de residência da empresa VIVO e um extrato de fatura de cartão de crédito do Banco do Brasil Estilo, todos falsificados.

Ele estava agência do Banco Bradesco S/A localizada na Rua Marechal Rondon. No banco, apresentou os documentos falsificados para a abertura da conta bancárias, entretanto foi interceptado pelos policiais, que já investigavam o suspeito .

No dia anterior o investigado já havia habilitado duas linhas telefônicas junto a empresa VIVO, as duas utilizando-se dos documentos falsos. O homem foi autuado em flagrante delito pelo crime de Uso de Documento Falso.

