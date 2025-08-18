Confira os bairros por onde o ônibus da Justiça Itinerante passará esta semana

Dois ônibus da Justiça Itinerante deslocam-se em bairros diferentes e atendem os cidadãos interessados de segunda a quinta-feira no período da manhã, das 7h às 11h30. O atendimento é realizado por ordem de chegada, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Confira a rota:

Segunda (18/8)

Unidade I: São Conrado – Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica;

Unidade II: Santo Amaro – Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA;

Terça-feira (19/8)

Unidade I: JD. Noroeste – Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF;

Unidade II: Nova Lima – Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco;

Quarta-feira (20/8)

Unidade I: Piratininga – Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira;

Unidade II: Dom Antônio Barbosa – Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à E.M Pe. Tomaz Ghirardelli;

Quinta-feira (21/8)

Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde;

Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça.

A população pode procurar uma das duas unidades do ônibus da Justiça Itinerante para receber orientações sobre ações de alimentos; cobrança; conversão de separação em divórcio; conversão de união estável em casamento; cumprimento de obrigação de fazer; declaratória de inexistência de débito; despejo; devolução de quantia paga; dissolução de união estável; divórcio direto; execução de alimentos; execução de título extrajudicial; execução de título judicial; execução de quantia certa; exoneração de alimentos; guarda; indenização por danos; investigação de paternidade; modificação de guarda; oferecimento de alimentos; reconhecimento de maternidade; reconhecimento de paternidade; reconhecimento de união estável; regulamentação de visitas; reintegração de posse; rescisão contratual; restabelecimento de sociedade conjugal; revisional de alimentos e revisional de cláusulas.