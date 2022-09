Linhas de ônibus ganharão reforço no domingo de eleições

Com objetivo de viabilizar a locomoção dos eleitores no dia das eleições, dez linhas de ônibus da Capital terão o horário de circulação reforçados no próximo domingo (2), primeiro turno das eleições.

Conforme a Agetran, dez linhas funcionarão com o horário de sábado, já que no domingo o transporte costuma operar em horário reduzido.

Confira as linhas:

071 – Bandeirantes – Júlio de Castilho;

073 – Nova Bahia – Júlio de Castilho;

074 – UCDB – Júlio de Castilho;

110 – Parque do Sol;

119 – Chácara das Mansões;

222 – UCDB;

229 – Cabreúva;

302 – Caiobá;

309 – Caiobá – Aero Rancho;

319 – Dom Antônio Barbosa.

As linhas 203 e 521, que fazem a rota Parque dos Poderes, também irão circular no domingo. A ampliação dos horários também é válida para o segundo turno previsto para o dia 30 de setembro.

As eleições de 2022 ocorrem em todo Brasil no dia 2 de outubro, neste ano os eleitores vão às urnas votar para presidente da república, governador, senador, deputado federal e deputados estadual. Os candidatos eleitos irão representar a população em diferentes esferas pelos próximos 4 anos.

Em Mato Grosso do Sul, o horário de votação será iniciado às 7h da manhã e encerrado ás 16h. O horário estabelecido segue a determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), aprovada em 2021.

Serviço:

O itinerário e horários de todas as linhas de ônibus do transporte público da Capital pode ser conferido no site: https://www.consorcioguaicurus.com.br/.

