Empresário morre após ser atingido por portão em acidente em Maracaju

Um empresário de 59 anos faleceu na quinta-feira (5) após ser atingido por um portão em seu estabelecimento comercial, em Maracaju, a 162 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu quando um caminhão que manobrava no local colidiu com o portão, que acabou atingindo a vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal de Maracaju, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu.

De acordo com o registro policial, a filha da vítima, que registrou o caso na polícia, relatou que o empresário se desviava do portão quando ele se desprendeu e veio em sua direção. Durante a tentativa, ele sofreu uma fratura no fêmur. O impacto do caminhão no portão e as condições de segurança do estabelecimento serão avaliadas.

No hospital, além da fratura, foi constatado um trauma abdominal. A vítima passou por uma cirurgia para tratar o fêmur, mas sofreu um parada cardiorrespiratória e morreu. O caso foi registrado e as autoridades investigam as denúncias do acidente.

