Homem é preso após furtar R$ 180 em linguiça de supermercado na Vila Ipiranga

Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante após furtar linguiça de um supermercado na Av. Manoel da Costa Lima, na Vila Ipiranga, Campo Grande. Segundo informações, ele contou que está em situação de rua e que a mercadoria seria para sua alimentação. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (4).

O gerente do comércio foi quem acionou a polícia. O momento que o homem colocou vários pacotes de linguiça em uma mochila e depois saiu correndo de dentro do mercado foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

A PM esteve no local para deter o homem. À polícia, o suspeito voltou a afirmar que está passando por necessidades financeiras e furtou para comer.

A mercadoria roubada trata-se de quatro pacotes de linguiça, no valor total de R$ 182,42.

O homem contou já ter passagens por estelionato e furto e está há um ano em liberdade. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (6).

