Ciclista morre após colisão com motociclista na BR-419, em Anastácio

O ciclista Elias Rafael Camargo, de 34 anos, conhecido como “Mazola”, faleceu na noite de terça-feira (1º), após se envolver em um grave acidente com um motociclista na BR-419, em Anastácio, município a 122 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pelo site O Pantaneiro, o acidente aconteceu por volta das 19h, no KM 12 da rodovia, próximo ao trevo de Nioaque. Elias estava pedalando pela BR quando foi atingido por uma motocicleta, o que resultou na colisão fatal.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos de Elias lamentaram sua partida. Um colega de ciclismo prestou homenagem, relatando que Elias estava em um treino no momento do acidente e foi atingido por trás pelo motociclista. “Pedalamos juntos muitos anos. Ontem você treinando sofreu um acidente, uma moto bateu por trás e você veio a falecer. Vai deixar muitas saudades, grande campeão Elias Rafael, mais conhecido como Mazola. Que Deus te receba de braços abertos, descanse em paz meu amigo”, escreveu o amigo.

Elias era uma figura conhecida e querida no meio ciclístico local, sendo lembrado pela sua paixão pelo esporte e pelo companheirismo com outros ciclistas. Sua morte gerou comoção na comunidade e levantou alertas sobre a segurança dos ciclistas nas rodovias.

As autoridades locais devem investigar as circunstâncias do acidente.

