Hospital Cassems de Campo Grande inicia atividades do Centro de Cirurgia Robótica da Cassems nesta terça-feira

Cassems mais uma vez investe no que há de melhor e mais moderno na medicina e avança significativamente na assistência a saúde em Mato Grosso do Sul

Na última segunda-feira (30), a Cassems (Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores de Mato Grosso do Sul) deu mais um passo para a vanguarda na assistência à saúde em Mato Grosso do Sul ao lançar o Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande.

Já o primeiro procedimento feito com a nova tecnologia, uma cirurgia urológica, no Hospital Cassems de Campo Grande foi realizado com sucesso na manhã desta terça-feira (1º). O presidente da Cassems, Ricardo Ayache comentou que o Centro de Cirurgia Robótica da Cassems é um avanço para a assistência à saúde oferecida em Mato Grosso do Sul.

“Nossa primeira cirurgia robótica em Mato Grosso do Sul foi finalizada com sucesso. Isso é resultado da incansável busca por vanguarda para colocar Campo Grande na rota da excelência. Proporcionar assistência à saúde de qualidade para os servidores públicos e seus familiares. É muito importante que a gente avance e traga ações inovadoras como essa, o que além de colocar o nosso hospital na vanguarda e como uma referência, dá para nós, sul-mato-grossense aquele sentimento de que somos capazes e estrutura adequadas para oferecer aos nossos pacientes o melhor. Isso só faz aumentar a confiança nos serviços consolidados aqui no Estado”, reforça Ayache.

Centro de Cirurgia Robótica

Participaram do lançamento do Centro de Cirurgia Robótica toda a equipe médica do Hospital Cassems de Campo Grande, representantes de sociedades e associações de diversas áreas médicas de Mato Grosso do Sul, conselheiros da Cassems. Além do presidente do IBRACIR (Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica), João Manzano, médico especialista em urologia e cirurgia robótica que conduziu uma palestra sobre a cirurgia robótica no Brasil.

Um dos pioneiros do país a operar utilizando o sistema robótico, Manzano, salienta a importância da inauguração do Centro de Cirurgia Robótica da Cassems para Mato Grosso do Sul.

“É uma alegria ver Mato Grosso do Sul entrar no grupo dos estados brasileiros que oferecem a cirurgia robótica. Fico muito feliz em saber que o Hospital Cassems de Campo Grande é de extrema qualidade, que tem se desenvolvido e revolucionado a assistência à saúde em Mato Grosso do Sul. E de fazer parte desse momento em que o Hospital Cassems de Campo Grande está proporcionando mais uma ação de inovação, com o Centro de Cirurgia Robótica”, aponta o

O presidente da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) de Mato Grosso do Sul, Bruno da Rosa de Almeida, também comemora a chegada do Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande.

“É um grande marco para urologia e estávamos na expectativa por esse serviço em Mato Grosso do Sul há muitos anos. Sem sombra de dúvidas, beneficiários Cassems, e toda a população de Mato Grosso do Sul, serão beneficiados com a chegada da Cirurgia Robótica. Temos grandes nomes certificados dentro do Estado para realizar esse procedimento”, comemora.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, reforça que com o lançamento do ‘Centro de Cirurgia Robótica’ , o Hospital Cassems de Campo Grande se equipara aos grandes hospitais nacionais ou internacionais.

“A régua subiu e isso impulsiona toda a movimentação que vemos acontecendo nas estruturas hospitalares do nosso estado. São ações como a inauguração do Centro de Cirurgia Robótica que colocam o Hospital Cassems de Campo Grande num patamar muito elevado e nos exigem uma qualidade muito maior no atendimento. Algo que já temos como pilar em nossa Gestão, e aplicamos desde quando mudamos a forma de fazer a hotelaria hospitalar aqui no estado para ser mais humanizada, iniciamos as cirurgias transmitidas por telemedicina e o primeiro serviço de transplante de medula óssea do Mato Grosso do Sul, a cirurgia cardíaca infantil”, salienta o presidente da Cassems.

O Brasil já conta com diversos centros especializados, especialmente em grandes hospitais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília. Atualmente, existem mais de 110 robôs que realizam procedimentos cirúrgicos no país. O número mais que dobrou nos últimos sete anos, quando em 2018, existiam 51 robôs em atividade.

A inovação é aguardada por beneficiários de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, conforme ressalta o médico urologista, José Eduardo Feltrin, que integra a equipe do Hospital Cassems de Dourados. “É um dia muito feliz com essa inovação em nosso estado. Era algo que parecia muito distante que chega com uma plataforma robótica de alta tecnologia. Quem sabe a gente possa alcançar essa tecnologia aos nossos pacientes da cidade de Dourados? Trazendo aqui para Campo Grande para realizar esse procedimento”.

Modernização

Para receber o sistema de cirurgia robótica, o Hospital Cassems de Campo Grande reformulou uma sala do seu Centro Cirúrgico. Além das adequações técnicas, as equipes receberam treinamentos especializados para o manuseio da nova tecnologia.

Especialidades

O Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande inicia as atividades realizando procedimentos nas especialidades de urologia, ginecologia e cirurgia geral.

Na Urologia, o ‘da Vinci’ pode realizar prostatectomia, que é a retirada total ou de parte da próstata, ou nefrectomia, que é a retirada total ou parcial do rim. Na ginecologia, o ‘da Vinci’ pode por exemplo, realizar a histerectomia, que é a retirada do útero, miomectomia que é a retirada de miomas uterino ou um procedimento para tratamento de afecção inflamatória provocada por células do endométrio.

Dentro da especialidade de cirurgia geral, a cirurgia robótica pode ser feita no reparo de hérnia ou fechamento da hérnia, na pancreatectomia, que é a retirada de porções do pâncreas, e na colecistectomia, retirada da vesícula.