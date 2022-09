Empresário é morto a tiros enquanto chegava em casa na fronteira

O empresário Marcos González Chilavert foi morto com diversos tiros na tarde de ontem (26), no bairro Jardim Aurora em Pedro Juan Caballero, cidade de fronteira com Ponta Porã, a 398 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a Polícia Nacional, os assassinos até o momento não foram localizados.

Conforme divulgado pelo site Porã News, Chilavert é empresário do ramo de poços artesianos. Ele foi atingido com tiros, enquanto chegava em sua residência, no Loteamento Terraza 1, próximo ao bairro Jardim Aurora. Familiares ouviram os disparos e quando foram ver o que havia acontecido, encontraram o empresário ao chão, ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram no local, encontraram a vítima morta.

O caso foi registrado na Polícia Nacional que investigará o crime.

