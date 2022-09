Brasil enfrenta Tunísia em último amistoso antes da Copa

Brasil e Tunísia entram em campo hoje (27), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, na França, às 14h30. A partida é o último amistoso antes da Copa do Mundo. O jogo deve ser encarado como um “ensaio” para a competição. Dessa forma, o time titular deve ser diferente do que entrou na última sexta-feira.

A Seleção chega embalada para o jogo e com alguns jogadores buscando seu espaço. Com um futebol ofensivo, fruto da característica de muitos jogadores, o Brasil enfrenta a Tunísia como franco favorito.

Assim como o Brasil, a Tunísia chega em boa fase. Os africanos sustentam uma invencibilidade de sete jogos, com cinco vitórias, sendo as últimas três seguidas, contra Chile (2 a 0), Japão (3 a 0) e Comores (1 a 0). O adversário está na 30ª posição do ranking de seleções da Fifa e vai disputar sexta Copa do Mundo – antes jogou os Mundiais de 1978, 1998, 2002, 2006 e 2018, sem nunca ter passado da primeira fase. Prováveis escalações para Brasil x Tunísia Titulares em boa parte desse ciclo de Copa, o lateral-direito Danilo e o meio-campista Fred voltarão à equipe de Tite nessa terça-feira. Eles entram nos lugares de Éder Militão e Vini Júnior, que iniciaram a partida contra Gana. Com essas trocas, Lucas Paquetá passará a jogar pelo lado esquerdo do campo em vez de ficar pelo centro. Existe a possibilidade que Pedro entre como titular no lugar de Richarlyson. No domingo, Weverton treinou um período com os titulares, mas Alisson seguirá na meta brasileira. Time provável: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá e Raphinha; Neymar e Richarlison. Tunísia Invicto e sem sofrer nenhum gol desde que assumiu o cargo, há sete partidas, em janeiro, o técnico Jalel Kadri terá diante do Brasil o seu adversário mais difícil. Para essa partida, a imprensa tunisiana aposta em uma escalação bastante modificada em relação aos últimos jogos. O meia Aïssa Laïdouni, que joga no Ferencváros, da Hungria, e o atacante Youssef Msakni, do Al-Duhail, dos Emirados Árabes, são alguns dos nomes para ficar de olho. Time provável: Ben Said; Mathlouthi, Ifa, Talbi, Maaloul; Skhiri, Sassi, Laidouni; Khaoui, Khenissi, Khazri.

