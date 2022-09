Jovem morre atingindo por tiro de fuzil durante abordagem na fronteira

Ederson Crebs Vieira de 23 anos, morreu na noite de ontem (26) após ser atingido por um tiro de fuzil efetuado por policiais militares (PM) na Linha Internacional, em Ponta Porã, a 298 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, o jovem estava armado com uma pistola e chegou a apontar a arma aos militares.

De acordo com a versão da PM, divulgada pelo site Porã News, os policiais estavam realizando bloqueio policial na Linha de Fronteira, quando avistou um veículo GM Astra e fez sinal de parada. O condutor ao avistar os militares, freou bruscamente e tentou a marcha ré, na tentativa de fugir dos policiais em sentindo a Pedro Juan Caballero, apontando uma arma.

Ainda na versão da Polícia Militar registrado no boletim de ocorrência, integrantes da Força Tática realizaram um tiro em direção ao veículo, na tentativa de abordar o condutor. Neste momento, o motorista perdeu a direção do automóvel e bateu em uma elevação na via. Quando os policiais se aproximaram do jovem, ele gritou que não conseguia sair do carro.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã, onde acabou morrendo devido aos ferimentos. Conforme divulgado pela ocorrência, no veículo os policiais encontraram cigarros contrabandeados, uma pistola Glock G17 e porções de cocaína no porta-copos.

De acordo com o site que conversou com os familiares que moram em Campo Grande, o jovem não estava armado e foi atingido sem ameaçar os policiais. O site procurou informações com a assessoria da Polícia Militar onde relatou que iria divulgar mais informações na manhã de hoje.

O corpo de Ederson está sendo velado em Campo Grande e será sepultado ainda hoje (27). Os familiares ainda disseram que após o enterro devem procurar a Comissão dos Direitos Humanos dos Advogados do Brasil (OAB) pedindo uma ampla apuração do fato.

