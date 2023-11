Entretenimento para todas as idades nesta sexta-feira

Quem quer entretenimento nesta sexta-feira (28), na Capital há inúmeras opções. Dentre elas exposições, shows, brincadeiras para as crianças e muito mais.

Confira:

Oficina de férias do MARCO – O Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul – MARCO encerra nesta sexta a programação de férias com oficinas de gravura.

As técnicas de gravura, têm como principal metodologia o uso de uma matriz com a qual se faz a transferência de imagens para um outro suporte com auxílio de tinta e prensa.

Hora: Das 9h às 11h; 15h às 17h

Local: Rua Antônio Maria Coelho, 6.000 – Entrada pela porta lateral do Museu, que fica dentro do Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita; podem participar crianças de 8 a 12 anos

Parque DC – Inédito em Campo Grande, o Parque traz atrações especiais, mesclando diversão e acessibilidade para toda a família curtir heróis e heroínas como Batman, Mulher Maravilha, Superman e muitos outros que fazem parte do imaginário da meninada e também dos adultos.

São atrações lúdicas que reúnem a Liga da Justiça aos protagonistas dos Jovens Titãs, que são super queridinhos da garotada.

Hora: 10h às 22h

Local: Shopping Bosque dos Ipês – Av. Consul Assaf Trad, 4796 – 1ºpisoEntrada: Ingressos a partir de R$ 30,00 com opções de combo para família. Pagam meia entrada todos os dias: pessoas com deficiências, idosos, pessoas com síndrome de Down, pessoas no espectro autista e associados Clube de Vantagens Alphaville.

Quintal Sesc – No último dia de horário especial de férias, o Quintal Sesc começa às 15h com brincadeiras recreativas com a Brinquemania. Já às 16h, tem oficina para as crianças produzirem o brinquedo Bilboquê. Um brinquedo antigo que consiste em uma esfera de madeira, com um orifício central, que é presa por uma corda a uma espécie de suporte, que também pode ser feito com materiais recicláveis. Tem ainda oficina gourmet com a Lancheria, contação de histórias e musicalização com Nano e Santiago, recreação com a Trupe Guavira e show musical com Renata Sena.

Às 16h, haverá oficina de massinha de modelar caseira e às 17h30, além de pintura facial e recreação com a Guavira e show musical de Tom Alves.

Hora: 15h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Show El Trio – Comemorando cinco anos de trajetória, o El Trio leva ao público o melhor do jazz em uma apresentação na pegada 100% instrumental. Nesta sexta, haverá ainda a participação especial de Jota P.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Tributo a Zé Celso – Nesta sexta-feira, artistas, fazedores de cultura e público estão convidados a se juntar num momento de homenagens ao grande nome do teatro brasileiro, Zé Celso. O dramaturgo, diretor de teatro, ator, partiu no início de julho.

Na programação do tributo estão previstas exibição do documentário Evoé! – Retrato de um Antropófago, que faz um mergulho na trajetória fascinante do artista. Após a exibição, haverá espaço para reflexões e debates.

Hora: 19h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177 – Centro

Entrada: Gratuita

Circo Mundo Mágico – Tem picadeiro chegando em Campo Grande! O circo traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

Hora: 20h

Local: Setor A do Estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados

Entrada: Ingressos no site: https://circomundomagico.byinti.com/

