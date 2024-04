Homem persegue vítima até a delegacia de polícia e acaba preso em flagrante em Dourados

A Polícia Civil de Dourados, município da região sul do Estado, distante 229 km de Campo Grande, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade, prendeu um homem nas imediações da delegacia, após ser flagrado perseguindo uma mulher. Ambos não tiveram idades e nomes divulgados.

De acordo com o registro policial, a vítima relatou que o indivíduo detido foi seu colega de trabalho por aproximadamente três anos, período em que mantiveram um relacionamento amoroso, em segredo por cerca de um ano. Após o término do relacionamento, a mulher afirma ter se tornado alvo de perseguições em diversas ocasiões, como na saída da faculdade, no percurso para o trabalho e ao retornar para sua residência após o expediente.

Na última terça-feira (16), enquanto estacionava seu veículo no local de trabalho, o suspeito se aproximou e tentou abrir a porta do carro colocando a mão pela janela. Ainda nesta sequência de eventos, na quinta (18), por volta das 9h, a vítima saiu mais cedo do trabalho para levar sua filha à escola e notou que o acusado a estava monitorando, e a seguiu até sua residência, onde permaneceu a observando.

Diante da situação, a vítima decidiu ir à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, mas isso não intimidou o autor, que continuou a persegui-la até o distrito policial.

Após o registro do boletim de ocorrência, a equipe policial realizou diligências e capturou o acusado nas proximidades da delegacia, onde ele ainda permanecia monitorando a vítima com a intenção de abordá-la ao sair da instituição. A polícia investiga o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: