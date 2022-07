Empresa é autuada por transporte ilegal de pneus importados

Uma empresa da cidade de Amambai, foi autuada ontem (19), em 112 mil reais pelo transporte ilegal de pneus importados do Paraguai. O flagrante aconteceu por volta das 23h, na BR-163, próximo ao município de Itaquiraí.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Naviraí, a ocorrência aconteceu durante um bloqueio policial em uma praça de pedágio, quando os policiais deram sinal de parada a um caminhão com placas de Birigui (SP). Em vistoria a carga, os policiais encontraram 1400 pneus usados, entre eles 280 são importados, com especificação de origem paraguaia sem a documentação.

O motorista de 37 anos, informou aos policiais que a carga pertencia a uma empresa, e que não possuía autorização ambiental para o transporte do material. Ele ainda afirmou aos policiais que o veículo foi carregado em Amambai, no pátio da empresa, e tinha como destino a cidade de Santo Amaro da Imperatriz (SC).

De acordo com os agentes da PMA, a empresa que possui domicílio jurídico em Amambai foi autuada e multada em R$ 112 mil.

O motorista e o caminhão foram conduzidos à Polícia Federal de Amambai.