Henrique e Diego e Daniel são destaques da Expoaqui

A 53ª Exposição Agropecuária de Aquidauana trará shows e atrações abertas ao público durante os dias 11 a 14 de agosto. A Expoaqui (Exposição Agropecuária de Aquidauana) volta após dois anos de isolamento social.

O primeiro dia da Exposição Agropecuária de Aquidauana contará contara com a presença de Davi Sacer + Lino e Nando logo no primeiro dia de exposição. Na sexta-feira (12) o destaque é o show da dupla Henrique e Diego.

No sábado (13) a atração que ganha destaque é a dupla Maria Cecília e Rodolfo. O último dia de Exposição se encerra com a apresentação do cantor Daniel, além das atrações o evento também contará com a exposição de rodeio, também aberto ao público.

O evento realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana e Sindicato Rural de Aquidauana irá ocorrer no Parque de Exposições de Aquidauana.

Com informações do site O Pantaneiro.