Motociclista morre 15h depois de sofrer acidente no Nova Lima

Paulo Robson de Araujo Mendes, 27, morreu na manhã desta quarta-feira (20), enquanto estava internado no hospital da Santa Casa de Campo Grande com traumatismo craniano. No dia anterior (19), a vítima sofreu um acidente entre um carro e uma moto que pilotavam em um cruzamento entre as ruas Nefe Pael e Rua Eugênia Lima, região do bairro Nova Lima, norte de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a batida aconteceu de frente entre a moto da marca Yamaha/XT 600Z Tenere e um Peugeout/Hoggar XR, que trafegava pela Rua Nefe Pael no sentido Sul/Norte.

Na moto, uma mulher estava na garupa e foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. A vítima não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).