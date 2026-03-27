Empresa em Corumbá é investigada após envio de cabelos humanos irregulares para outros estados

Remessas de origem estrangeira sem documentação levantam suspeitas de irregularidades fiscais em Corumbá

Nesta sexta-feira (27), uma empresa de Corumbá (MS) passou a ser alvo de investigação da PF (Polícia Federal) após o envio de cabelos humanos de origem estrangeira para diferentes estados sem comprovação de importação regular.

A suspeita surgiu depois que encomendas foram interceptadas contendo o material, o que levantou indícios de problemas na origem da mercadoria e no recolhimento de tributos. Com isso, a PF cumpriu mandado no local e documentos e outros itens ligados à atividade da empresa foram recolhidos para análise.

Agora, o trabalho é esclarecer como funcionava o envio dos produtos e quem pode ter participação no caso.

As investigações continuam em andamento pela PF e sob supervisão do MPF (Ministério Público Federal).