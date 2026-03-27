Sábado terá mutirão com serviços gratuitos e atendimentos essenciais em Campo Grande

Ação terá atendimentos em saúde, emissão de documentos e benefícios sociais

Neste sábado (28), moradores de Campo Grande terão a chance de acessar diversos serviços gratuitos sem precisar se deslocar para vários pontos da cidade.

O programa MS Cidadão realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, está em sua 2º edição e acontece em parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) com o projeto UEMS na Comunidade. O atendimento acontece das 8h às 12h, no CRAS Hércules Mandetta, no Jardim Noroeste.

No local, será possível emitir e renovar documentos, realizar exames como mamografia, teste de glicemia, coleta de preventivo e aferição de pressão arterial, além de buscar orientações e se cadastrar em programas habitacionais e sociais.

A ação também contará com atendimentos voltados a serviços básicos, incluindo orientações sobre abastecimento de água e energia elétrica, além de cadastro na Tarifa Social.

Para completar, o evento terá atividades para toda a família, com brinquedos para crianças e apresentações musicais. A recomendação é chegar cedo para garantir atendimento.

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