Embriagado, motorista invade feira, atropela mulher e vai preso após agredir policiais

Um jovem de 26 anos, foi preso na madrugada de hoje (28), após invadir uma feira em via pública e atropelar uma mulher, no Bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme informações da ocorrência, equipes da Polícia Militar chegaram no local, por volta da meia noite, e depararam com o jovem cercado e discutindo com um grupo de feirantes. A vítima que foi atropelada, não estava no local. Ela chegou a relatar aos feirantes que iria para o hospital, após estar com sangramento nas pernas.

Durante o registro, o motorista passou a ser ríspido com a equipe policial e também com os feirantes. Os militares perceberam que o jovem estava com sinais de embriaguez e passou a desferir chutes na viatura policial e também socos nos militares, necessário o uso da força física e algemas para conter o rapaz.

Um teste de bafômetro foi realizado, quando foi constatado 0,70mg/L. O jovem foi preso em flagrante por resistência, praticar lesão culposa na direção de veículo automotor e dirigir sob efeito de álcool. Ele foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde se encontra à disposição da justiça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.