Victor Rocha faz palestra a colaboradores da Santa Casa sobre câncer de mama

O médico e vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou do evento promovido pela Santa Casa, “Conversa com Especialista” para ressaltar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento foi realizado na manhã de quarta-feira (25) e contou com a presença de mais de 100 colaboradores do hospital.

Com um formato descontraído e direto, o objetivo da conversa, voltado para todos os colaboradores do hospital, foi desmistificar questões relacionadas aos cânceres de mama e do colo do útero, reforçando a importância do cuidado no período do Outubro Rosa, além de ensinar técnicas de autoexame e prevenção.

Como médico há 20 anos, Dr. Victor Rocha falou sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é fundamental, pois aumenta significativamente as chances de tratamento bem-sucedido e de cura. “Quanto mais cedo for detectado, mais eficaz será o tratamento e maiores serão as possibilidades de recuperação. É essencial incentivar a realização regular de exames e a conscientização sobre a importância da detecção precoce para salvar vidas.”

De acordo com o diretor técnico da Santa Casa de Campo Grande, Dr. William Lemos, os principais fatores de risco para o câncer de mama são tabagismo, história familiar em pais de 1º grau, falta de amamentação, idade e estímulo hormonal. “Além disso, é importante ter uma história reprodutiva adequada, como primeira menstruação após os 12 anos, a menopausa antes dos 55 anos, a primeira gravidez antes dos 30 anos e amamentar por pelo menos seis meses. A amamentação é um fator que reduz a exposição aos hormônios femininos e estimula a renovação das células mamárias”.

Outro fator de risco para o câncer de mama é o estilo de vida inadequado, que envolve hábitos como consumo de bebidas alcoólicas, sedentarismo, obesidade e tabagismo. “Esses costumes podem alterar o metabolismo do organismo e favorecer processos inflamatórios e oxidativos que podem levar ao surgimento de tumores, além de aumentar a produção endógena de hormônios, como o estrogênio e a estrona. Por isso, é essencial adotar uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e alimentos com baixo teor de gordura. Também é recomendado praticar atividade física regularmente, pelo menos 150 minutos por semana, para manter o peso corporal adequado”, finaliza o diretor técnico William Lemos. Dr. Victor Rocha aproveitou a oportunidade para apresentar o trabalho realizado pelo projeto Casa Rosa, que há quase dois anos vem oferecendo consultas, exames, diagnósticos e encaminhamento para o tratamento do câncer de mama.

A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama por meio da consulta integrada e resolutiva.

