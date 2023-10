Veículo tem parabrisa quebrado e polícia investiga novo ataque na MS-164

A Polícia Civil de Ponta Porã investiga se o homem desconhecido que atira em veículos na MS-164 agiu novamente após um motorista ter o parabrisa quebrado enquanto trafegava pela rodovia, na tarde de ontem (27).

Conforme informações apuradas pela reportagem, a polícia analisa se o veículo foi atingido ou não por pedrada. A Polícia Civil não descarta outras hipóteses, colocando em análise um novo ataque do suposto atirador.

Conforme noticiado nesta semana, equipes da Polícia Civil,, Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Polícia Militar montaram uma força tarefa para tentar identificar e procurar pelo homem apelidado como “Maníaco da Lanterna”. As buscas continuam incansavelmente na região, na localização do suspeito.

