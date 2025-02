Mato Grosso do Sul enfrenta onda de calor com temperaturas acima da média

A semana começa com altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, onde uma onda de calor eleva os termômetros de 3ºC a 7ºC acima da média para esta época do ano. As previsões indicam que a temperatura máxima pode atingir 38ºC nos primeiros dias da semana.

Em Campo Grande, a manhã desta segunda-feira (3) registrou 23ºC, com céu parcialmente nublado. No entanto, a temperatura não deve ultrapassar os 28ºC ao longo do dia. Para terça-feira (4), a previsão é de 27ºC, enquanto na quarta-feira os termômetros voltam a marcar 28ºC.

Na região pantaneira, os termômetros atingem máximas expressivas nesta segunda-feira: Porto Murtinho registra 38ºC, Corumbá chega a 33ºC, Aquidauana marca 31ºC e Coxim alcança 29ºC. No sul do estado, Ponta Porã e Dourados têm temperaturas máximas previstas de 29ºC e 33ºC, respectivamente.

Para esta terça-feira, as previsões apontam para máximas de 32ºC em Bonito, 31ºC em Nova Alvorada do Sul, Maracaju e Ivinhema, 29ºC em Bataguassu, 28ºC em Nova Andradina e Três Lagoas, 27ºC em Bataguassu e Água Clara, e 24ºC em Chapadão do Sul.

De acordo com o Climatempo, a massa de ar quente que predomina na região dificulta a formação de nuvens e chuvas. No entanto, devido à alta umidade do ar, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, principalmente durante a tarde e noite.

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre risco de chuvas intensas em parte do estado termina nesta segunda-feira. Entre os municípios sob aviso estão Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bataguassu, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Com informações do Climatempo e Inmet

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram