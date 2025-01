Salário de R$ 5 mil: inscrições para o processo seletivo de médico do Hemosul MS segue aberto até dia 22

O Hemosul está com processo seletivo aberto para contratação temporária de médico, que irá atuar no município de Paranaíba, a 410 km de Campo Grande. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial na última quarta-feira (15), e as inscrições seguem até o dia 22 de janeiro.

A remuneração é de mais de R$ 5 mil. Já a previsão de contratação é para 10 de março de 2025.

Os interessados podem se inscrever pelo site, onde também está disponível o edital.

O salário inclui remuneração base de R$ 3.118,38, adicional de função de R$ 2.026,95 e R$ 478,70 de insalubridade. A carga horária é de 20 horas semanais, com possibilidade de até 60 horas de plantão por mês.

O contratado ficará responsável por realizar a triagem clínica dos candidatos à doação de sangue, entre outras funções.