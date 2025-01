Quantos ovos você come por dia? Proteína queridinha das dietas apresenta aumento

Com o aumento do preço das carnes, o ovo tem se tornado uma das proteínas mais disputadas pelos consumidores. Além do alimento já ter o favoritismo quando o assunto é dieta. Em Campo Grande, a cartela com 12 unidade apresentou um aumento no preço médio, segundo a pesquisa do jornal O Estado, realizada semanalmente onde são comparados os preços de 25 itens da cesta básica. Na sexta-feira (17), a cartela era vendida em torno de R$ 7,91, entre os seis supermercados visitados, um deles apresentou 12,52% de aumento no preço.

Na semana anterior, o produto havia registrado uma média de preço de R$ 7,88, onde os valores variaram entre R$ 6,98 à R$ 9,39, o que reflete uma variação de 34,53% no preço repassado ao consumidor. Conforme o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de dezembro, a inflação do ovo teve uma alta mensal de 4,92%. Porém ao longo de 2024 os preços do alimento foram favoráveis para a população. Nesta semana, o consumo do alimento ganhou as redes sociais após a campo-grandense Gracyanne Barbosa, entrar no Big Brother Brasil e demonstrar que realmente a proteína faz parte da sua alimentação diária.

Seguindo o levantamento do jornal, o preço médio do quilo do frango congelado pesa em torno de R$ 12,04 no bolso da clientela. O produto foi encontrado entre R$ 9,35 e R$ 16,35 resultando em mais de 70% de variação. Já para o corte do coxão mole vendido à vácuo, o preço médio é de R$ 43,89, a variação de 25,09% é considerada menor do que a carne de frango. em mato grosso do sul isso representa um salário mínimo de 11,34%.

Nas prateleiras da mercearia, o pacote de arroz com 5 kg custa em torno de R$ 24,24. O preço mínimo encontrado foi de R$ 22,89 e o máximo de R$ 27,90, somando uma diferença de preço de 21,89%, cabe destacar que a pesquisa considerou o arroz Tio Lautério. Em relação à pesquisa anterior, o gasto na compra do feijão de 1 kg se manteve na atual semana custando em média R$ 5,65, o produto também registrou variação de preço na casa dos 20%. A pesquisa levou em conta os valores da marca Bem Tevi, porém em alguns estabelecimentos houve a substituição por outras marcas devido a falta do produto.

Na seção de itens de limpeza, o pacote de sabão de barras com 5 unidades (Ypê) é vendido em torno de R$ 9,36, custando entre R$ 7,89 (menor preço) e R$ 11,35 (maior preço). Conforme a pesquisa, o produto é 193% mais em conta se comparado ao sabão em pó (Omo), onde o menor valor encontrado custa R$ 23,45. Na seção de hortifrúti, o quilo da cebola obteve comportamento de queda, na última sexta-feira o preço mínimo encontrado era de R$ 2,49, já na semana passada o menor valor comercializado foi de R$ 2,98.

Menor custo

De acordo com os cálculos da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), em média, uma pessoa consome cerca de 22 ovos por mês. Para a nutricionista, Priscilla Zimerman, são vários os fatores que levam os profissionais a recomendar a ingestão do ovo durante uma dieta, uma delas se destaca por ter um baixo custo no orçamento das famílias.

“Ao pensarmos em incluir proteínas de qualidade na dieta, o ovo se destaca não apenas pelos benefícios nutricionais, rico em vitaminas, como do complexo B, vitamina A, D e E. Mas também por ter um menor custo. Em comparação às carnes, especialmente as do corte bovino, filé de frango, filé de peixe, o ovo acaba sendo significativamente mais barato. Isso torna a dieta baseada no ovo uma opção econômica, principalmente para famílias que precisam manter uma alimentação saudável, mas tem um orçamento mais controlado”, frisa a especialista.

Por Suzi Jarde