Ponto de vacinação shopping atende população até às 16h em Campo Grande

O Pátio Central Shopping, em Campo Grande, mantém neste sábado (16) um ponto de vacinação disponível à população até às 16h. Segundo balanço até às 9h40, 12 pessoas já haviam recebido as doses no local.
O espaço de imunização está localizado no segundo piso, e oferece vacinas contra a gripe e vacinas de rotina. A vacinação é aberta para todas as idades, permitindo que qualquer pessoa possa se imunizar.
A ação reforça a importância da vacinação como medida de prevenção e cuidado com a saúde, garantindo acesso fácil à imunização em ponto central da cidade.
