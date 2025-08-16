Ponto de vacinação shopping atende população até às 16h em Campo Grande

O Pátio Central Shopping, em Campo Grande, mantém neste sábado (16) um ponto de vacinação disponível à população até às 16h. Segundo balanço até às 9h40, 12 pessoas já haviam recebido as doses no local.

O espaço de imunização está localizado no segundo piso, e oferece vacinas contra a gripe e vacinas de rotina. A vacinação é aberta para todas as idades, permitindo que qualquer pessoa possa se imunizar.

A ação reforça a importância da vacinação como medida de prevenção e cuidado com a saúde, garantindo acesso fácil à imunização em ponto central da cidade.

